Бывшие Анфисы берегитесь! Чехова шантажирует экс-любовников «сливом» интимных фото

Сегодня, 13:15

Так подробно, как ведущая на фотографии мужского «достоинства» не жаловался еще никто.

Анфиса Чехова долгие годы проработала в передаче для взрослых, где откровенно говорила про интимную жизнь в максимальных деталях, но на поверку пышногрудая знаменитость оказалось куда более брезгливой и стеснительной, когда речь заходит о мужском «достоинстве» и его фотографиях. В своем Instagram бедная Анфиса настолько разволновалась, что написала про «орган» противоположного пола столько всего, признавшись, насколько часто ей присылают фото незнакомые мужчины. Особенно это коснулось ее экс-любовников, которых она тактично назвала «известными мужчинами». Их Анфиса едва ли не в открытую шантажирует «сливом» интимных фото.

По словам Чеховой, со своими подругами она неоднократно обсуждала мужские достоинства «известных мужчин», которыми завуалировано называет своих бывших любовников. По словам Анфисы, фотографий подобного плана ей присылают настолько много, что она могла заставить ими всю Третьяковскую галерею. Такое вульгарное сравнение показывает, насколько такое внимание от мужчин утомило ведущую, что она решила рассказывать об этом на всю социальную сеть. Однако особый акцент на «известных мужчинах» показал – бывшие Анфисы, берегитесь! Чехову им явно лучше не злить.

Многие девушки из российского шоу-бизнеса искренне стесняются признаваться, что им присылают подобные фото, но вот Чехова не только стала одной из таковых женщин, но и умудрилась послать угрозу своим бывшим кавалерам. Учитывая, что мужчин у нее было немало и практически все, так или иначе, «известные» список возможных «мишеней» у Анфисы шире, чем у любой другой российской знаменитости.