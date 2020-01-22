Разин стал финалом… Кудрявцева дорабатывает последние эфиры на НТВ?

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Грусть в глазах и вредные привычки намекают - Лера тяжело переживает увольнение?

После долгого перерывы Лера Кудрявцева вернулась к работе. Но, судя по соцсетям, сделала это ведущая без энтузиазма. На съемках шоу «Звезды сошлись» Кудрявцева появилась с печальным выражением лица. Грусть в глазах Лера не смогла скрыть даже «профессиональной» улыбкой. Ходят слухи, что после ситуации с Разиным и имплантами Леру, как и ее коллегу Дмитрия Шепелева, «попросили» с федерального канала. Грустит Кудрявцева, видимо, оттого, что дорабатывает последние эфиры на НТВ.

Кроме сплетен об этом говорят и факты. В гримерке после шоу Кудрявцева не постеснялась показать себя в невыгодном свете - с сигаретой в руках. Хотя раньше ведущая старалась не попадаться за курением. Заботилась, очевидно, об имидже. Обычно, работникам ТВ запрещается афишировать вредные привычки. Считается, что это плохо отражается на рейтингах.

Однако ведущая словно нарочно задержала камеру подольше, дабы подписчики смогли разглядеть сигарету. Кудрявцева, судя по всему, больше не переживает о том, какое впечатление производит на зрителя. Плюс, Лера сильно осунулась за последние дни, что может говорить о том, что она тяжело переживает новости об увольнении.

Причиной расторжения контракта с ведущей могла стать ее скандальная репутация. Сначала Шепелев открыто назвал Леру «голубым» прикрытием Лазарева. Потом случилась ситуация с разрывом импланта, хотя до этого Лера клялась, что грудь у нее «своя». Финалом стал Разин…

Продюсер заявил, что раньше Кудрявцева предоставляла любовь за деньги, и что у него есть тому доказательства. Получается, что ведущую разоблачительного шоу «Секрет на миллион» несколько раз публично поймали на вранье! Это ли не абсурд? Таким же вопросом, вероятно, задалось и руководство НТВ, что и могло стать причиной возможного увольнения Кудрявцевой.