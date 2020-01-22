Пока, Голливуд!? Анджелина Джоли снова страдает паническими атаками

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Актриса окончательно «ушла в себя» и не выходит из дома, передают инсайдеры.

Одна из самых красивых актрис Голливуда Анджелина Джоли снова переживает нелегкие времена. На этот раз знаменитость одолела хандра и, как сообщает окружение звезды, причиной тому стал возобновленный роман Брэда Питта с Дженнифер Энистон. Теперь Джоли снова отказывается от пищи и больше не выходит в свет.

44-летнюю Анджелину Джоли больше невозможно увидеть даже на самых знаковых кинофестивалях. Актриса отказалась приходить на вручение премии Гильдии киноактеров, которая на днях состоялась в Лос-Анджелесе и все потому, что мероприятие также посетил бывший муж Джоли Брэд Питт вместе с Дженнифер Энистон. Как сообщают инсайдеры, Анджелина снова впала в депрессию, когда узнала, что Питт вернулся к первой жене. Более того, по слухам, Джоли опять страдает паническими атаками, из-за которых актрису пару лет назад даже госпитализировали.

По сообщениям, актриса снова начала испытывать страх смерти и боль груди. Напомним, что именно из-за панической атаки Анджелина сделала операцию по удалению молочных желез, чтобы избежать рака груди. Актриса боялась умереть, как её мать от онкологии.

Похоже, на некоторое время Джоли все-таки придется сказать – прощай, Голливуд! Ведь стрессы, плотный рабочий график и скандалы с детьми явно не идут актрисе на пользу.