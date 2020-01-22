Скоро и Comedy Club не поздоровится... Полиция всерьез взялась за стендап-комиков

Сегодня, 19:00

Наказания за шутки стали очень серьезным.

Жизнь каждого человека состоит из белых и черный «полос». Скрасить серые будни помогает юмор, который иногда бывает выходит за рамки приличия. Конечно, многим сходят с рук их «резкие» высказывания, но бывают и случаи, когда за нелепую шутку можно нарваться на полицию. Одним из таких «примеров» стал стендап-комик Александр Долгополов.

После своего выступления в одном из клубов, юмористом заинтересовалась полиция. В сети говорят, что такое пристальное внимание к Александру возникло из-за его шуток, которые «зацепили» чувства верующих. Теперь Долгополову придется «расхлебывать» кашу, которую он заварил, и это ему, похоже, не сойдет с рук.

Если полиция так всерьез взялась за стендап-комиков, то не исключено, что в скором времени эта участь постигнет и Comedy Club. Юмористическое шоу славиться «резкими» высказываниями, бывает даже в адрес политиков. Не исключено, что скоро и Comedy Club не поздоровиться за «неуместные» шутки, и им придется «столкнуться» с полицией.