Настя плачет, Бари скачет! «Пьяный» Алибасов сорвал вечеринку Волочковой

Сегодня, 13:00

Продюсер раздел журналистку на глазах ошарашенной Анастасии.

Слухи о том, что Бари Алибасова и Анастасию Волочкову раньше связывали тесные отношения ходят давно. Частично их подтвердила сама балерина, когда рассказывала, что раньше продюсер был частым гостем ее особняка. Алибасов настолько вальяжно чувствовал себя в компании «подруги», что рассекал по ее дому на самокате и дарил ей посуду, с изображением женских и мужских половых признаков. Более того, Бари разделял и поддерживал алкогольные увлечения Волочковой.

Но после женитьбе на Лидии Федосеевой-Шукшиной Алибасов, говорят, отдалился от своей примы. Настя долго скучать не стала и быстро нашла молодую замену стареющему бойфренду. Отомстить за измену продюсер «На-На», видимо, решил на Дне рождения бывшей. По старой памяти Анастасия пригласила экс-ухажера, но «пьяный» Алибасов сорвал вечеринку Волочковой. В разгар празднования продюсер стал приставать к представительнице СМИ. На глазах у ошарашенной балерины Бари сорвал с журналистки свитер, громко крича о том, что его все еще интересуют молодые девушки.

Алибасов, судя по всему, пытался задеть 44-летнюю Волочкову, намекая, что она уже тоже не молода, и поэтому не интересна. Похоже, что Алибасов нарочно выбрал девушку помоложе, чтобы указать Насте на возраст, и отмстить за то, что променяла его на юнца. Волочкова хоть и закрыла глаза на ситуацию, поведение бывшего, говорят, задело ее до глубины души. Ведь тема возраста для нее крайне болезненна. Вот и получается, Бари скачет, а Настя потом плачет.