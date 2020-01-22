Привет, «нищая» жизнь! Тимати лишил исхудавшую Шишкову салона красоты

Сегодня, 10:30

Белокурая модель больше не является собственницей элитного бизнеса.

27-летняя модель, а также мать дочери Тимати Алёна Шишкова осталась без салона красоты. Как оказалось, девушка теперь зарабатывает рекламными постами в социальной сети Instagram, фотосессиями и модельными съёмками. Но что же произошло с салоном Шишковой?

Популярная YouTube-блогера Алёна Погребняк, которая часто хотят по салоном красоты и снимает на камеру работу мастеров, на этот раз отправилась за прической в звездное заведение. Сама Погребняк была убеждена, что попала именно в салон Алёны Шишковой, ведь ценник за покраску волос, укладку и макияж достигал, по словам блогера, в 25 тысяч рублей. Однако какого было удивление девушки, когда она узнала, что салон красоты больше не принадлежит экс-возлюбленной Тимати. Об этом Погребняк рассказала одна из сотрудниц салона, отметив, что подробностей, почему Алёна бросила свое детище, она не знает.

Можем сделать вывод, что именно Тимати лишил исхудавшую Шишкову салона красоты, который, по информации из СМИ, подарил ей ещё во время их романе. Не исключено, что рэпер сделал это потому, что модель забрала дочь от Симоны, матери Тимати. Ранее девочка регулярно проживала вместе со своей бабушкой, однако теперь Алиса снова будет с мамой. Тимати, видимо, не смог терпеть слёзы Симоны, а потому и отомстил Алёне. Привет, «нищая» жизнь – именно так может сказать Шишкова, если без бизнеса не сможет найти нового надёжного способа для заработка.