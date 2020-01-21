Дочка с папой – Дана в пляс! Борисова нашла будущего мужа

Сегодня, 23:10

Неужели ведущая будет скрывать ухажёра как Волочкова?

Верная подопечная и подружка Андрея Малахова радуется любой мелкой работёнке и рекламе, которая попадается на её пути, но если о карьере звезды и её постоянном участии в ток-шоу хоть мало, но что-то известно, личная жизнь Борисовой за семью замками. Но, звезда пытается раскрывать завесу тайны и, видимо, уже хвастается, что нашла будущего мужа, который ей делает подарки не хуже возлюбленного Анастасии Волочковой.

Дана Борисова вовремя устроила свою личную жизнь: её дочь Полина, которая обычно только мешает Дане, по её же словам, сейчас с папой. Дана вполне удачно пустилась в пляс и использует Сети, чтобы найти своего избранника, ведь без мужского внимания Борисова живёт давно.

К слову, ведущей приписывали роман с актёром Алексеем Паниным, что обе знаменитости отрицали. Несмотря на то, что Дана зачастую издевается над ухажёрами и странными подписчиками в Сети, огромный букет цветов ведущая приняла и даже поблагодарила неизвестного отправителя.

Видимо, это не просто проходимец, а, действительно, заинтересованный молодой человек, который пытается удивить неискушенную мужским вниманием звезду.