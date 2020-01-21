Всех обманула! Кудрявцева снова ляжет под нож ради грудных имплантов?

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Карьера на телевидении требует красивой внешности, а потому операцию Лера может провести тайно.

Не так давно телезвезда Лера Кудрявцева рассказала шокирующую историю, когда у неё произошёл разрыв грудных имплантов. Тогда знаменитость экстренно попала на хирургический стол, чтобы изъять из организма остатки расплывшегося силикона. Несмотря на все ужасы, о которых говорила сама Лера, похоже, она все-таки снова ляжет под нож хирурга ради пышного нового бюста.

Дело в том, что 48-летняя Лера Кудрявцева в прямом смысле является лицом телеканала НТВ, где ведет сразу две рейтинговые программы – «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Некоторое время звезде пришлось прервать съемочный график из-за разрыва имплантов, которые служили Лере «верой и правдой» целых 15 лет. Сама звезда признается, что «эти балконы» себе не поставит, но не исключено, что Кудрявцева просто лукавит и все-таки тайно пойдет на операцию по увеличению груди, ведь в кадре она должна, как и ранее выглядеть роскошно.

Выходит, что своим призывом к девушкам, никогда не делать силиконовый бюст, Лера просто обманула всех, раз сама решится на тот шаг. Даже в социальной сети на личной страничке Кудрявцевой фолловеры уже интересуются, ждать ли им звезду на экране в платье с глубоким вырезом. Потому есть основания полагать, что Лера ради карьеры на ТВ и своего места в кресле топовой ведущей совсем скоро уже появится с новым декольте, о происхождении которого, скорее всего, умолчит.