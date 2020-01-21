Максим, где Алла? Пугачёва пропала после Дня рождения Николаева

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Певица ждет пока, заживет пластика или борется со страшным недугом?

Что-то пугающее происходит в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Супружеская пара вроде и выходит совместно в свет, но редкие фотографии этих выходов не на шутку будоражат сознание. Дело в том, что на последнем светском рауте, посвященном юбилею композитора Игоря Николаева, Алла Борисовна была сама на себя не похожа. А после Дня рождения друга и вовсе пропала из виду папарацци.

В Сети есть предположения, что на вечеринке Николаева Примадонны тоже не было. Певицу якобы заменил двойник, о чем свидетельствуют снимки в stоries Валерии. Публикации Проскурякой тоже наталкивает на подобные выводы. На фотографиях Юлии Алла Борисовна выглядит так, словно на общее фото ее топорно «прифотошопили». «Умельцы», по всей видимости, так сосредоточились на том, чтобы стереть «следы» фото-монтажа, что забыли пририсовать Пугачевой ноги. Чем, собственно, и «подставили» народную артистку.

Где Алла, Максим, - так и хочется спросить у супруга знаменитости. Ведь, судя по соцсетям Галкина, Примадонна находится в замке. За кадром слышно ее голос. Но почему Алла Борисовна предпочитает использовать двойников – не понятно. То ли она ждет заживления очередной пластики. Недаром же друзья фотофопят ее внешность.

Снимет Алла бинты, выйдет на публику, а разницу никто не заметит. То ли певица борется со страшным недугом, который мешает ей выходить их дома - покажет время.