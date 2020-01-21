Развод сыграл злую шутку или за что налоговая ищет Петросяна и Степаненко

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Елене и Евгению теперь придется столкнуться с «проблемами».

После долгих лет брака, семья Петросяна и Степаненко начала рушиться. Как выяснилось позже, «причиной» развода стала помощница Брухунова, которая теперь является женой Евгения. Из-за бракоразводного процесса, который является не самым «приятным» в жизни, Степаненко и Петросян «попали» на долги.

Пока семья Евгения и Елены существовала в мире, они изрядно платили в ЖСК «Улыбка москвича», где они были соучредителями. Однако, во время развода, Степаненко и Петросян так «увлеклись» дележкой имущества, что вовсе забыли о «пошлине». Хотя развод уже закончился, Елена и Евгений, видимо, решили не погашать долг, а просто «забить» на него. Об этом сообщил инсайдер в своем телеграм канале.

Из-за такого «халатного» отношения, теперь юмористов ищет налоговая, чтобы взыскать долг в размере 101 рубля. Конечно, сумма не большая, но вот проблем от такого «отношения» может быть гораздо больше. Выходит, что развод сыграл злую шутку со Степаненко и Петросяном и добавил им еще одни хлопоты, которых и так хватает в жизни артистов.