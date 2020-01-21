Забрал у тещи сына? Хабенский не выдержал тоски из-за разлуки с «кровинкой»

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Актер мог вылететь в Барселону, чтобы увезти Ивана в Россию.

Константин Хабенский, несмотря на новую жену и детей, не забывает о покойной супруге. Сыну Ивану от 1-го брака артист уделяет немало внимания, а каждая встреча с мальчиком кажется мужчине истинным бальзамом на душу. Неужели Хабенский все-таки забрал у тещи сына? Это кажется наиболее логичным развитием событий, если остановиться на взаимоотношениях Ивана и новой семьи отца. Константин не выдержал тоски из-за разлуки с «кровинкой».

12-летний подросток в редкие минуты общения с родителем проявлял интерес и к мачехе, будто намекая на то, что он хочет жить вместе с ними. Иван называл Ольгу мамой – такой жест говорит о том, что супруга Хабенского, видимо, уже наладила контакт с пасынком, а тот настолько проникся благожелательной атмосферой в доме отца, что наверняка начал мечтать о переезде.

Бабушка старается разнообразить жизнь внука – Иван занимается спортом, увлекается рыбалкой и кулинарией. Инна Глебовна, хоть и стремится к тому, чтобы мальчик не чувствовал себя лишенным родительской любви, все-таки не рассчитала жажды внука проводить как можно больше времени с папой. Среди причин, согласно которым женщина увезла Ваню в Испанию и, по слухам, ограждает ребенка от частого общения с отцом, называли обиду женщины на карьериста Хабенского, который в момент роковой болезни у Анастасии продолжал сниматься в фильмах, не появляясь дома.

Однако, Константин до сих пор испытывает к ушедшей возлюбленной нежные чувства – в этом легко убедиться, если ознакомиться с интервью актера. Когда речь заходит об Анастасии Смирновой, Хабенский едва сдерживает слезы и сразу же переводит разговор на нейтральную тему.

Иван дружен с Константином и в момент редких свиданий с отцом он льнет к нему, а тот использует каждый момент, чтобы насладиться обществом сына. Отблески прошлого до сих пор посещают Хабенского, и он помнит все те периоды радости, когда Анастасия еще была жива.

После смерти благоверной актер остался с Иваном один, но затем ребенка забрала в Испанию бабушка. Инна Глебовна не заменит мальчику отца, а теперь, повзрослев, его чувства к Константину могли приобрести более заметные проявления. Не исключено, что Иван сам рассказал бабушке, что хочет жить в доме Хабенского. Супруга звезды кино чутко относится к настроениям мужа и уж точно поддержит его в любых начинаниях. К тому же, женщина и сама весьма дружелюбно настроена к 12-летнему Ивану.