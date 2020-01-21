«Прическа – ужас» - Ляйсан Утяшеву «заклевали» за обновленный имидж

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Мнение пользователей Сети разделилось.

Супруга Павла Воли не перестает удивлять публику смелыми экспериментами. Ляйсан Утяшева рассталась с длинными локонами, изменила цвет волос, но это не избавило звезду от нападок пользователей. «Видимо, поменяли стилиста… прическа – ужас», - высказалась подписчица. Другие наблюдатели, наоборот, посчитали, что смена образа пошла на пользу Ляйсан. «Каре», - с явным восторгом отозвалась поклонница, сопроводив публикацию Утяшевой соответствующими смайликами.

Одна из наблюдательниц заступилась за гимнастку и иронически заметила, что под постом собрались люди с исключительным чувством стиля. Несмотря на поддержку, женщину все же «заклевали» за обновленный имидж. «Неужели вся ваша роскошная шевелюра, это нарощенные волосы были? Леся, у тебя с волосами беда, прекращай с экспериментами. Каре вообще не идет, волос будто нет, а их и так нет!!! И на такую стрижку нужно делать укладку…. Ужасно…..», - Утяшева столкнулась с непрекращающимся потоком критики.

Некоторые участники публичного обсуждения придерживались деликатного и менее радикального мнения, отмечая, что Ляйсан идет каре, но парикмахер все-таки напортачил. Жена резидента Comedy Club частенько экспериментирует с образами: в 2019 году спортсменка удивила аудиторию, когда вдруг перекрасилась в блондинку. В последних постах Утяшева, будто намекает, что на каре она надолго останавливаться не намерена и вскоре вновь попробует нечто новое.

Ляйсан может стараться ради супруга, внося разнообразие во внешность. Павел поддерживает избранницу в ее начинаниях и видно, как мужчина расцветает, находясь рядом с возлюбленной. Вопреки подозрениям прессы о разладе Утяшевой с мужем и его отстраненности, пара демонстрирует идиллию на камеру и совместными фотографиями развеивает слухи о крахе семейных отношений.

Не так давно Воля устроил супруге романтический вечер, украсив номер шариками, отчего благоверная засияла от радости. Несмотря на постоянные сообщения в СМИ о кризисе в браке знаменитостей, расходиться пара не собирается. Павел, хоть и дает поводы для ревности Ляйсан, но конкретных зацепок для подтверждения неверности комика пока нет.

Дыма без огня не бывает и, возможно, Утяшева и Воля все-таки скрывают некоторые скелеты в шкафу. Не исключено, что Ляйсан столь внезапными переменами в облике старается избавиться от невеселых размышлений. Однако, супруги по-прежнему вместе.