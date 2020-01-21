«А где гости?» - Волочкова опозорилась «сиротливым» днем рождения

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Поклонники высмеяли «популярность» балерины среди друзей.

Анастасия Волочкова опубликовала видео с празднования дня рождения — на ролике присутствуют много журналистов, а из звезд лишь Бари Алибасов, который весьма своеобразно себя вел. Поклонники тут же не стесняясь посмеялись над балериной, ведь она регулярно рассказывает о близких друзьях и своей ценности в общении с ними. Но «друзья» Волочковой, видимо, не посчитали нужным посетить торжество, поэтому прима-балерина опозорилась «сиротливым» днем рождения.

«А где гости?», «Зачем столько журналистов если гостей 3 человека?», «СМИ больше чем гостей», — оставляют комментарии под публикацией подписчики. Похоже, дружеские отношения поддерживают с Анастасией ради какой-либо выгоды, поэтому близкие люди и не пришли на праздник, возможно, решив сэкономить на подарке.

Волочкова похвасталась, что дочь Ариадна поздравила ее одной из первых. Однако, в последнее время отношения балерины с дочерью заметно испортились. Анастасия и сама признавалась, что Ариадна не готова мириться с любовниками матери, поэтому в семье и случались конфликты.

В результате этого, 14-летняя девушка переехала жить к отцу. Видимо, Анастасии не хотелось признавать плохие отношения с дочерью, поэтому она и рассказала о непубличном поздравлении.