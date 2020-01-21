Шёл 5-ый день... Игорь Николаев ушел в «запой» после дня рождения?

Сегодня, 19:00

Композитор, видимо, собирается в «алко-тур» по городам России выпить за своё здоровье.

Светская вечеринка, устраиваемая Игорем Николаевым в честь своего дня рождения, к счастью, закончилась благополучно, только вот общая атмосфера веселья и праздника, судя по всему, окутала легендарного композитора на все последующие дни. По собственным публикациям звезды, складывается такое впечатление, что Игорь ушёл в «запой» и вернется оттуда не скоро.

После праздника шёл уже 5-ый день, когда Игорь впервые опубликовал более менее адекватный пост с фотографиями приглашенных друзей. Целых пять дней Николаев находился в прострации, выходя на связь с подписчиками только посредством сториз.

Никто и не отрицал, что на дне рождения звезды будет выпивка, однако Игорь, судя по всему к неё через чур сильно пристрастился, если пять дней пропадал, а сегодня и вовсе заявил, что собирается на продолжение «застолья», но уже в другом городе.

Сколько придётся терпеть неутолимую жажду Николаева к празднику, пока не известно. Главное, чтобы хотя бы к началу февраля певец пришёл в себя и взялся за творчество.