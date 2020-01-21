Бросил беременную: Йося Оганесян «загулял» от Черно с Волковой

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В «Доме-2» зреет очередной всплеск негатива.

Стало известно, что у Иосифа Оганесяна и Саши Черно будет мальчик. Эти известия не охладили пыл участника «Дома-2», который в stories поделился видео с Ксенией Волковой. Парочка посетила спортзал с Романом Капаклы, но затем продолжили прогулку в общественном месте. Общение между молодыми людьми донельзя смахивало на флирт, а Ксения, чтобы подчеркнуть физическую привлекательность, особое внимание заострила на своей фигуре «фитоняшки». Йося Оганесян «загулял» от Черно с Волковой и нисколько не переживает о том, как на беременной супруге отразятся его отлучки и откровенные намеки на симпатию к другой.

Волкова состоит в отношениях с Михаилом Гавриловым, потому еще одним участником предстоящего разбора полетов может стать и этот подопечный «Дома-2». В выпуске «Бородина против Бузовой» промелькнула догадка, что Михаил и Ксения не испытывают истинных чувств, но на самом деле руководство телестройки, видимо, пока попросту не заинтересовано в раскручивании их романа. Более того, на программе подняли особо животрепещущую тему об изгнании пары с проекта.

Спасением Волковой может стать Оганесян, который добавляет реалити-шоу нужного задора и огонька. Черно, похоже, уже готова проявить негодование и устроить Йосе «взбучку», поскольку в такой важный для пары период горе-муж гуляет с посторонними девицами и, судя по комментариям в Instagram, откровенно любуется на формы подтянутой девушки. Александра в скором времени предстанет разъяренной фурией, готовой уничтожить разлучницу и «блудного» мужа.

Оганесян на камеры изображает радость от пополнения, но за периметром будто живет другой жизнью. Это можно было бы обосновать, если их отношения не зашли так далеко, но, когда на пороге рождение общего ребенка, подобные вольные игры могут расцениваться Александрой, как открытая игра с огнем и провокация со стороны благоверного.

Иосиф уже вызвал шквал осуждения, назвав будущего ребенка «заразой», но и этим неприязнь Оганесяна к Черно не ограничилась. Парень уже попадал в скандальную ситуацию, когда изменил избраннице с Александрой Шевой. Роковое помутнение в результате распития спиртного стоила Иосифу многого: публично опозоренный и брошенный Сашей, он все-таки каким-то чудом смог вернуть ее расположение. Посмотрим, что получится на этот раз, ведь участник, по сути, бросил беременную ради кокетки Волковой.