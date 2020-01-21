Пока Заворотнюк бесследно исчезла, Чернышёв пишет мемуары о болезни жены?

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Откровенная книга фигуриста способна окупить все расходы семьи.

Последние новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк встревожили верных фанатов. В прессе пишут, что актриса бесследно пропала из клиники, в которой находилась последние дни. Пациентка того же медучреждения рассказала, что Заворотнюк бесследно исчезла. Настю перестали видеть соседи по палате. Более того, она не появляется на групповых занятиях в бассейне.

Ходят слухи, что семья Заворотнюк забрала актрису подальше от любопытных глаз не просто так. Поговаривают, что муж Анастасии Петр Чернышев пишет мемуары о болезни жены. Фигурист забрал супругу из больницы для того, чтобы скрыть - делать это он будет не сам, а с помощью нанятого профессионала. В условиях секретности приглашенный писатель сможет спокойно опросить Анастасию, не давая подробностям будущей книги выйти за пределы клиники.

Если слухи оправдаются, то станет понятно, зачем семья Заворотнюк так долго и тщательно скрывает диагноз актрисы. Ни один журналист в мире не знает, что же на самом деле приключилось с Анастасией. Родственники и врачи молчат. Слухи и сплетни вокруг имени звезды расплодились настолько, что люди перестают верить новостным изданиям. А тут вдруг такой эксклюзив! Информация в книге будет озвучена от первоисточника - ажиотаж обеспечен! Мемуары Чернышева вмиг разметут с прилавков книжных магазинов. А полученный от продаж гонорар сможет спокойно окупить все текущие растраты семейства.