Устал от старушки – Плющенко бросил униженную Рудковскую одну в Париже

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Разница в возрасте супругов может разрушить столь красивую пару.

Уже не впервые СМИ судачат о разводе Яны Рудковской и Евгения Плющенко, ведь с каждым годом фигурист лишь мужает, а продюсер всё сильнее утрачивает былую привлекательность. Расставание звёздных супругов, похоже, остаётся делом времени, ведь недавно спортсмен и вовсе бросил Рудковскую одну в Париже.

Сама Яна поспешила похвастаться снимками и видео с модными показами и близостью к Эйфелевой башне, но ни на одном из них её мужа почему-то не оказалось. На свежем фото Рудковской стол с завтраком оказался накрыт лишь для одной персоны, а сама она предпочла не показывать глаза при съёмке. Судя по всему, супруга Евгения рассчитывала провести время наедине с ним и вновь разжечь пламя их страсти, но что-то пошло не так, и фигурист бросил униженную Яну, найдя дела поважнее. Видимо, именно из-за этого Яна прикрыла лицо волосами, чтобы не показывать заплаканные глаза. Не исключено, что прославленный спортсмен попросту устал от старушки, в которую с годами превратилась его жена, из-за чего и отказался проводить с ней время за границей.

Восьмилетняя разница в возрасте была не столь очевидна, когда Плющенко брал замуж 34-летнюю Рудковскую, но уже сейчас на совместных фото Яны с Евгением заметно, что телеведущая сильно уступает своему мужу в подтянутости и свежести. Кроме того, отношения супругов могли испортиться и из-за ревности Плющенко к Диме Билану, с которым Рудковской приходится тесно общаться в процессе его продвижения. Остаётся лишь пожелать Яне, чтобы вместо одиноких завтраков на холодном воздухе её ждала тёплая постель с довольным мужем.