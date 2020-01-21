Переждать бурю. Навка покинула Россию из-за вскрывшихся «загулов» с Чернышевым?

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Татьяна, видимо, приходит в себя на Мальдивах после скандала с Песковым.

Татьяна Навка в настоящее время отдыхает на Мальдивах. Разумеется, фигуристка заслужила отдых и желание перевести дух после кропотливой работы вполне оправдано. Тем не менее, интрижка с супругом Заворотнюк Петром Чернышевым, о которой пишут в СМИ, могла стать серьезным ударом для супруга знаменитости – Дмитрия Пескова. Неужели Навка покинула Россию из-за вскрывшихся «загулов» с Петром? Судя по публикациям, Татьяна улетела на Мальдивы без благоверного, взяв с собой дочь Надежду. Напоминает классический предразводный поступок одного из супругов, когда пара внезапно разъезжается, а дети в возникшем конфликте становятся ведомыми.

Навка не раз давала понять, что отношения с мужем далеко не безоблачные, поскольку Дмитрий постоянно занят и погружен в работу. Татьяне, похоже, захотелось любить и быть любимой, а потому между ней и мужем «няни Вики» могло возникнуть взаимное влечение. Чернышев с готовностью отправился на гастроли с Навкой вместо того, чтобы быть рядом с семьей и больной женой. Подобное рвение в работе объяснимо стремлением заработать денег, но подозрительный интерес замужней Татьяны к Петру все-таки настораживал.

Возможно, Песков узнал о вероятных «изменах» благоверной с Чернышевым и между парой разгорелся скандал. На эмоциях от нападок разгневанного мужа Навка могла рассказать мужчине и о своих претензиях, а в ходе бурной ссоры, видимо, стало очевидно, что ужиться под одной крышей в сложившейся ситуации – задача невыполнимая. Теперь, чтобы переждать бурю и разработать план действий на будущее, женщина, вероятно, и отправилась в тропическую страну.

Татьяна, кажется, предприняла попытку забыться и сбежать в райский уголок, дабы хоть на время усмирить скребущихся на душе кошек. Досуг на Мальдивах выдался неоднозначным, ведь Навка, невзирая на плачевное состояние брака, недавно беззаботно отплясывала с местным жителем, совершенно не заботясь о последствиях.

Свидетельства этих горячих телодвижений появились в микроблоге звезды. Складывается ощущение, что на союзе с Песковым Татьяна уже поставила крест. Помимо этого, в Сети появилась информация, что Чернышев якобы мог избить Навку – спортсменка засветила странные синяки на теле. По-видимому, Татьяна предпочла расстаться с прежней жизнью и теперь остается лишь наблюдать, как в дальнейшем себя поведет фигуристка.