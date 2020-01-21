У сына испуг, у папы хайп – Гуф придумал новый «наркотический скандал» ради денег

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«Я стал стоить в два раза дороже» - заявил поклонникам рэпер.

Сеть недавно потряс новый «наркотический скандал» с рэп-исполнителем Алексеем Долматовым. Пока поклонники и СМИ строили версии о причинах произошедшего, рэпер начал работать над улучшением своего материального положения. Что же это было – срыв или хайп?

После возвращение виновника скандала в Россию сомнений не осталось – всё было чётко спланировано и придумано. Об этом можно судить по свежему прямому эфиру, который рэпер вёл с аккаунта своей нынешней возлюбленной в Instagram. В беседе с фанатами Гуф дал понять, что ради него и его творчества им теперь придётся сильно раскошелиться:

«Кто хочет гастролей моих по стране, это я говорю без менеджера… Я стал стоить в два раза дороже…»

Такое повышение ценника совпало не только с «наркотическим скандалом», но и выходом нового альбома. Обычным стечением обстоятельств назвать это вряд ли можно. В конце концов «зарабатывать» на своих слушателях исполнитель начал ещё до возвращения в Москву. Рэпер через сестру просил всех неравнодушных перевести ему деньги. Однако особой щедрости от поклонников ждать не пришлось. Как недовольно сообщил Алексей, денег, что перевели ему, «еле хватило на брелки девочкам».

К слову, «заплатить» за придуманный ради денег скандал пришлось и близким Долматова – маленькому сыну и экс-супруге Айзе Анохиной. Как известно, 9-летний Сами Долматов отдыхал вместе с отцом, когда тот неожиданно стал вести себя неадекватно. Поведение рэпера и последующий экстренный отъезд не могли не испугать ребёнка и не наложить отпечаток на его психике. В то же время скандал буквально разрушил новую семью Айзы.

Но Долматого такие последствия его выходки, судя по всему, мало интересуют. Главней всего грядущие гастроли с новым альбомом и сулящие за хайп деньги. А всё другое суета.