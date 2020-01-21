Сердце Елизаветы дрогнуло: Гарри и Меган Маркл возвращаются в Букингемский дворец?

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«Слезные» исповеди принца могли сыграть решающую роль.

На днях в мире начали обсуждать ошеломляющую новость об уходе принца Гарри и Меган Маркл из королевской обители и потери титулов, как этакой штрафной санкцией со стороны Елизаветы 2-й. Но ситуация, кажется, меняется на глазах. В Сети появился радостный снимок Маркл. Неужели Гарри и Меган возвращаются в Букингемский дворец и уже передумали?

У актрисы складывались непростые отношения с королевой, а недавние слова мужа только подтвердили кризис. Однако, супруг Маркл публично заявил, что, несмотря на кардинальные перемены в жизни, он все-таки надеется служить королеве и жалеет, что пришлось пользоваться государственными деньгами. Гарри состоит в очереди на британский престол, а это означает, что Елизавета вполне могла пересмотреть возможное решение и дать внуку еще один шанс восстановить доверие. Сердце королевы, видимо, все же дрогнуло.

Вряд ли принц решил уйти в тень и зажить независимо, при этом без сожаления лишившись титулов – в этом Гарри наверняка «помогла» Елизавета. Принц слишком много потакал капризам Маркл, а королева едва ли могла терпеть своеволие женщины. Как бы там ни было, Гарри для нее не чужой человек, а потому пожилая правительница, похоже, таки сжалилась над герцогами Сассекскими.

На просторах интернета люди, интересующиеся королевской семьей, развернули бурную дискуссию, где обсуждают дальнейшую судьбу Меган и Гарри. «Просто она в первую минуту лишала его всего, чтобы остановить их, но не помогло, через неделю уже успокоилась и оставляет титул принца, тем самым показывая, что ждет назад», - написала пользовательница фан-группы.

Ожидается, что весной Гарри и Маркл окончательно попрощаются с королевскими привилегиями, но в свете последних событий предположим, что Елизавета заняла выжидательную позицию в надежде услышать от внука официальное заявление о сожалении.

Судя по происходящему, принц сильно испортил отношения с бабушкой, и это могло спровоцировать королеву на то, чтобы вынудить Гарри покинуть дворец, а заодно и вернуть 3 миллиона долларов, потраченные на ремонт дома. Жители Великобритании неоднократно высказывали недовольство относительно вопиющей наглости супругов, что пользуется деньгами налогоплательщиков. Возможно, это тактический ход со стороны Елизаветы: быть может, ждет, пока буря утихнет – внук все-таки.