Новый «сериал» Корчевникова? Лолита «взорвет» рейтинги шоу рассказом о любовнике

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Принять участие в «Судьбе человека» певица может назло экс-супругу.

Лолита улетела на отдых в Израиль с любовником — певицу заметили в аэропорту с мужчиной, предположительно, на 10 лет моложе. В компании спутника Лолита выглядела счастливой и спокойной. Летом прошлого года певица объявила о расставании с Дмитрием Ивановым, а спустя всего несколько дней стало известно, что тренер по фитнесу уже закрутил новый роман и счастлив в отношениях.

По возвращении из отпуска певица может принять участие в съемках телешоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где Лолита не только «взорвет» рейтинги шоу рассказом о любовнике, но и отомстит бывшему супругу, который изменял ей в браке, доказав, что способна обрести счастье и без него. Отношения Лолиты могут стать новым «сериалом» Корчевникова, ведь даже затянувшись на несколько выпусков, история будет интересна зрителям.

Ранее Андрей Разин заявил, что Лолита в обиде на Андрея Малахова за интервью с бывшим мужем и оплату за его участие в съемках — 3 миллиона рублей. Поэтому, рассказывать о своем новом романе певица вряд ли пойдет к «обидчику». А в проекте Бориса Корчевникова Лолита принимала участие не раз: в эфире певица рассказывала о проблемах с молодым мужем, о пластических операциях, рассказывала о бывших мужчинах и дочери.