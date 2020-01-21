Под шумок «оторвался»… 70-летний Леонтьев заключил «радужный» брак в США?

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Супруга Валерия, похоже, лишь для отвода глаз уговаривает певца уйти со сцены.

Личная жизнь Валерия Леонтьева полна загадок, а домыслы поклонников и прессы разрастаются с невероятной скоростью. Артист будто специально раздает интервью и, вопреки надеждам благоверной на его уход со сцены, безапелляционно заявляет, что шоу должно и будет продолжаться. Неужели 70-летний Леонтьев заключил «радужный» брак в США? Валерий мог прибегнуть к замысловатому способу отвлечения публики от происходящего в жизни и под шумок «оторвался»…

Жену певца Людмилу Исакович давно считают «бородой» - прикрытием нетрадиционной ориентации, ведь женщина не живет с Леонтьевым, а сам исполнитель большую часть времени проводит в России, видимо, приезжая в США лишь для проформы. Однако, это не означает, что Валерий встречается с Людмилой и радует супругу присутствием. К тому же, если слухи о фиктивном браке – правда, то Исакович и вовсе не нуждается в таких визитах, живя отдельной жизнью.

Накануне Леонтьев подтвердил, что избранница просит его покинуть сцену – мол, тяжело уже и пора бы уже дома пожить. Неугомонный Валерий не соглашается и намекает, что находится на подъеме и не намерен обрывать гастрольный график. Певец мог выдумать эту легенду и самостоятельно, чтобы вновь доказать разуверившимся людям – он «натурал», супруга волнуется, а значит, и почва для «голубых» слухов отсутствует.

Догадки об ориентации звезды эстрады ходят уже не первый год, а экс-муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович фактически прямым текстом указал на любовные похождения Леонтьева с мужчинами. В Майами, где живет Исакович, Валерий мог зарегистрировать однополый брак – там на федеральном уровне закреплена возможность заключать подобные союзы. Уже около 50 лет Леонтьев душа в душу живет с Людмилой, но ведь за прошедшие годы Валерий не раз преподносил окружающим сюрпризы, позволяющие подозревать мужчину в тайных увлечениях.

Не так давно и Максим Галкин в интервью подбросил «дровишек» в огонь, когда выдал симпатию к Леонтьеву. Как жирный плюс к догадке о возможном заключении брака выглядит и заявление Леонтьева о желании обзавестись ребенком при помощи ЭКО. Брак почти в полвека, за этот период у Валерия с женой дети не появились, а тут ЭКО… Более чем странно. Вероятно, исполнитель всерьез задумался о построении прочной «радужной» крепости с мужчиной, где пара заживет на полную катушку.