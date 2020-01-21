Дождался от Эрнста! Шепелева выгнали с шоу «На самом деле» из-за «длинного языка»

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Дмитрий не смог сдержаться и рассказал в своей соцсети о постановочных съемках.

Дмитрий Шепелев первый и единственный ведущий шоу «На самом деле». Его назначали на должность сразу после смерти Жанны Фриске, с тех пор Дима сам зарабатывал на жизнь. Но в начале января между генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом и Шепелевым разразился настоящий скандал. Как оказалось, еще в декабре Дмитрий имел неосторожность высказаться о том, что не желает работать в шоу «На самом деле» и способен на большее. Тогда Константин Львович простил ему это оплошность. Но Шепелев продолжил провоцировать Эрнста и дождался. В своем Instagram он опубликовал сторис, где заявил, что некоторые подписчики на его страничке «такие же лживые и постановочные, как программа, которую он ведет».

А когда люди стали спрашивать, что он имеет в виду, он продолжил: «100 тысяч за экспертное мнение в зале, от 500 тыс. до 1 млн рублей за участие в качестве героя, а еще я должен их уговаривать чуть ли не на коленях что-нибудь приврать - бесплатно». Как оказалось, Шепелеву дали слишком много обязанностей в этом шоу: он его вел, а еще выступал в качестве менеджера, который уговаривает звезд российского шоу-бизнеса оболгать кого-то или себя, заставлять их драться на камеру. Зачастую Дмитрию приходилось на камеру «пускать слезу» - это тоже было частью задумки Эрнста. Константин просил ведущего вспоминать от своей любви к безвременно ушедшей Жанне Фриске, а также о его сложных отношениях с отцом Жанны и о сыне Платоне. Перед новым годом бывший муж Фриске сделал предложение руки и сердца дизайнеру Екатерине Тулуповой.

После чего, он отказался следовать сценарию Константина Львовича и вспоминать прошлое под любым предлогом. Шепелев сказал: «все, что было с Жанной — умерло вместе с ней». Эрнст не выдержал наглости молодого ведущего и погнал его взашей. Как оказалось, большой интерес зрителя строился на неумолимой потере Дмитрия и его чувствах к Жанне. Сейчас на канале обсуждается новая кандидатура ведущего. Не исключено, что им станет Дмитрий Нагиев — верный слуга Эрнста.

Вот так Шепелева выгнали с шоу «На самом деле» из-за «длинного языка» и желания жить новой жизнью. Многие наблюдатели спрашивают: «А любил ли он Жанну по-настоящему?».