Курбан, собирай вещи! Бородина возвращается к бывшему мужу

Вчера, 23:00

Вдохновившись голливудскими звездами, Ксения решила действовать.

Отношения Ксении Бородиной и Курбана Омарова начинались очень романтично. Пара, едва успевшая отметить полгода отношений, стремительно женилась. Пару не смутило то, что у обоих из них были дети, и Курбан смог найти общий язык с Марусей, а Ксения — с Омаром. Однако затем всё пошло не так гладко, как начиналось.

Фанаты Бородиной очень часто заявляли Омарову о том, что он «каблук» и ничего бы не достиг без своей жены и было понятно, что пара вскоре может развестись. Ксения, судя по всему, уже готова сказать: «Курбан, собирай вещи!», ведь слухами и фактами о возможных изменах мужа уже давно полнится земля.

Судя по публикациям в Instagram, есть версия, что Бородина возвращается к бывшему мужу. На днях сеть всколыхнула новость о возможном воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Экс-супруги встретились на премии SAG-AWARDS, где получили свои награды. После церемонии папарацци запечатлели, как актеры тепло поздравляли друг друга с достижениями, и теперь весь мир глаголет о том, что, возможно, супруги вновь сойдутся. Ксения же в своих Insta-сторис отметила, что мечтает о том, чтобы Питт и Энистон были снова вместе. Это выглядит намёком на личную жизнь ведущей.

Насколько известно, Брэд Питт ушел от Дженнифер из-за Анджелины Джоли, с которой познакомился на съемках, но теперь готов вернуться к своей бывшей жене. Вероятно, в своем Instagram Ксения намекает всем, что хотела бы вернуться к своей бывшей половинке, как это сделал Брэд Питт.

Развод Ксении во многом знаменовался с тем, что муж хотел, чтобы Ксения была более домашней и уделяла ему и дочери больше времени. Но Бородина выбрала карьеру и рассталась с мужем, который хотел, чтобы она хранила домашний очаг. Сейчас же ситуация поменялась, и, вероятно, ведущая готова вернуться с общей дочерью к Юрию Будагову, так как уже добилась значимых карьерных успехов и может уделять семье значительно больше времени.