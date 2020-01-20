Лицо перекроила - руки забыла. Бледанс подтвердила регулярные походы к пластическому хирургу

Вчера, 22:30

Очередное обращение к подписчикам обернулось для Эвелины вскрытием ее грязных тайн.

Эвелина Бледанс после своей знаменитой роли сексуальной медсестры в «Маски Шоу» так и не смогла найти себе в большом кино. Несмотря на это, актриса смогла сохранить свою популярность и на сегодняшний день все также интересна подписчикам в социальных сетях. Не последнюю роль в этом сыграла яркая внешность Эвелины, которая с годами, судя по всему, лишь расцвела. Бледанс пытается доказать своим фанатам, что годы ей ни по чем, однако, все встало на свои места после недавнего поста знаменитости в социальных сетях. Руки, как у 70-летней пенсионерки и лицо 25-летней красавицы слабо сочетаются с убеждениями Эвелины в том, что к пластическому хирургу она не ходила никогда.

Пока знаменитости повально отказываются от услуг подобных врачей, Эвелина поняла, что больших ролей в кино нет, потому приходится рассчитывать только на заработок в соцсетях. Чтобы оставаться такой же привлекательной, как раньше, ей и приходится ложится под нож хирурга. Проблема лишь в том, что лицо Бледанс перекроила, а вот про руки забыла. Покрытые глубокими морщинами и неухоженные запястья актрисы выдают возраст и показывают, что девичье лицо и подтянутая фигура лишь «ширма» реального положения вещей.

Предполагала ли Эвелина, что из-за своей неосторожности раскрыла регулярные походы к пластическому хирургу. Поддерживать красоту, когда годы неустанно идут, женщинам весьма непросто. Естественно, многие соблазняться решить все проблемы разом, сходив на прием к доктору, но вот Бледанс, откровенно говоря, не доглядела и своими руками пенсионерки «спалила» не только искусственно поддерживаемую молодость, но и обман подписчиков.