У кого что болит...Рыжий из «Иванушек» раскрыл увлечение веществами

Вчера, 22:00

Григорьеву-Апполонову даже в сахаре мерещиться «чудо-порошок».

Андрей Григорьев-Апполонов, более известный, как рыжий из «Иванушек», уже почти месяц находится в отпуске на островах. На данный момент он отдыхает в Индонезии, неподалеку от острова Бали. Проблема лишь в том, что на отдых он, судя по всему, увез с собой скрытые «столичные» привычки, а именно увлечение веществами. Даже в упакованном в «пакетики-молнии» сахаре он видит «чудо-порошок», на что недвусмысленно намекнул в своем ролике на просторах социальных сетей. Видимо, это полностью можно охарактеризовать поговоркой: «у кого что болит – тот, о том и говорит». Несложно догадаться, чем в первую очередь займется Григорьев-Апполонов по возвращению в Москву.

В последние годы «Иванушки International» не так много выступают, у Андрея появилась масса свободного времени. Уход жены еще больше разгрузил график Григорьева-Апполонова, потому утешение он стал находить в запрещенных веществах, которые помогают ему забыть о проблемах хотя бы на какое-то время. Учитывая, что в Индонезии, где сейчас и отдыхает «рыжий», за наркотики вменяют смертную казнь неудивительно, что Андрей держится «чистым», но имея связи и «нужных» знакомых в Москве, он явно вернется к дурной привычке.

Многие артисты 90-х с трудом справляются с пропавшей популярностью, но Григорьев-Апполонов, казалось, держится лучше всех. Уход жены и рождение у той ребенка от другого мужчины сильно «подкосили» певца, который, оставшись один, решил гробить организм вредными привычками. Остановить Андрея, по сути, некому. Хорошо хоть на отдыхе он решил взять перерыв и провести его трезвым, но даже там показывает, как ему не терпится продолжить саморазрушение.