Первый шаг сделан: Моргенштерн и Крид бросили Коку ради однополой любви?

Сегодня, 10:00

Молодые артисты даже не стесняются целоваться на людях.

Слухи вокруг любовного треугольника Клава Кока — Алишер Моргенштерн — Егор Крид ходят уже не первый месяц. Сначала «Грехи», затем «Грустная песня», а теперь и недавняя совместка Моргенштерна и Коки вносят всё новые краски в отношения троицы.

А совсем недавно отовсюду поползли слухи, что Клава Кока вовсе ждет ребенка от кого-то из исполнителей. Однако, судя по всему, ребят это не «парит». Есть версия, что Моргенштерн и Крид бросили Коку ради однополой любви. В сеть просочились кадры, на которых двое молодых музыкантов целуются взасос друг с другом. Похоже, что первый шаг сделан, и ребята готовятся к каминг-ауту, а Клава Кока останется наедине со своим возможным ребенком.

Что касается Алишера Моргенштерна, то такой поступок вполне будет оправдан его образу независимого и безразличного альфа самца, и особо в СМИ он не пострадает. Но для Егора Крида (если ребенок всё же от него) это может стать фатальным ударом по репутации. Егор предстаёт перед слушателем порядочным, добрым и ответственным человеком. Поэтому такой поступок может сменить мнение фанатов, и его уже не будут считать настоящим мужчиной, а лишь мальчиком. Вполне возможно, что любовь с Моргенштерном «сорвала башню» поп-певцу, и он пойдет на всё ради того, чтобы быть рядом с любимым.

Если такая версия окажется правдивой, то Клаве Коке можно лишь посочувствовать. А нам останется лишь надеяться на то, что один из возможных отцов ребенка всё же возьмется за ум и будет поддерживать своего отпрыска, пусть и не находясь с ним рядом ежедневно.