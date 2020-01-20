Отделалась штрафом – Бочкарёву от тюрьмы отмазал влиятельный любовник?

Сегодня, 19:00

Роман, по всей видимости, не бросил актрису после осеннего скандала с наркотиками.

Сегодня московский суд вынес решение по скандальному нарко-делу, в котором замешана звезда ситкома «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва. Удивительно, что звезда, дававшая изначально ложные показания, а потом и вовсе отнекиваясь от громкого дела, отделалась только штрафом в 30 тысяч рублей.

Масштабное дело, в котором замешана знаменитость и пакетик с запрещенным порошком, который Наталья прятала не где-нибудь, а в трусах, не могло закончиться «бюджетным» штрафом. Такое решение правоохранительных органов, видимо, имеет несколько иное объяснение, чем отсутствие доказательств в причастности Натальи к наркотикам. Возможно, от тюрьмы звезду отмазал влиятельный любовник, о котором Наталья рассказала ещё в октябре, прямо после инцидента.

Помощник Бочкарёвой, как сообщалось в СМИ, уже больше года живёт с актрисой, потому не удивительно, что в трудный момент возлюбленный не бросил Наталью и, возможно, побежал договариваться за её свободное освобождение. Похоже, что так и получилось: Наталья свободна от судебных тяжб, а штраф в 30 тысяч для известной и популярной актрисы не более, чем копейки.