Из стриптизера в «дохляка». 49-летний Тарзан больше не способен крутиться на шесте

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Свой последний «козырь» Глушко привел в абсолютную негодность.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, свою известность завоевал, в первую очередь, благодаря шикарному торсу, который он успешно сохранял до своих 40 лет. После организм самого популярного стриптизера России уже перестал позволять держаться в том же тонусе, потому поклонники уже давно начали поговаривать о том, что вскоре Тарзан больше не будет способен крутиться на шесте и развлекать богатых женщин по всей стране. Наверняка поэтому в последние пару лет Королева сильно активизировала свою гастрольную деятельность, поняв, что обеспечение семьи вскоре ляжет только на ее плечи.

Фото, размещенное Тарзаном в соцсети накануне показало, что опасения преданных поклонников были не напрасны. В результате из стриптизера он превратился в «дохляка», что и продемонстрировал, выставив на всеобщее оборзрение свой торс. От былых форм греческих статуй не осталось и следа. Неужели Тарзан уже смирился с тем, что не сможет вернуться к былому внешнему виду и потому без лишнего стеснения выкладывает свои обнаженные фото с припиской «утренний вакуум».

До недавних пор Наташа Королева регулярно помогала Тарзану в раскрутке его стриптиз-шоу, но, судя по всему, и она смирилась с тем, что ее муж больше не сможет зарабатывать голыми «прелестями», потому от рекламы в сторону Глушко отказалась и сконцентрировалась только на своей карьере, ведь понимает, что денег это принесет явно больше, чем «усохший» Тарзан.