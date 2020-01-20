Не потянула свободу? Разведенная Буланова засветилась в «обносках»

Вчера, 21:00

Наряд певицы на концертах выдал проблемы с деньгами.

В начале декабря экс-супруг Татьяны Булановой съехал с её московской квартиры после более 3-х лет сожительства. А накануне на сольном концерте секс-символ 90-х засветилась в «обносках». В Stories певица поделилась фрагментами выступления. Несмотря на плохое качество съемки, наряд певицы хорошо виден. Звезда облачилась в темное платье в пол свободного кроя, украшенное светлыми камушками. В этом наряде Буланова ранее неоднократно позировала для модных изданий и выступала на сцене.

За последние месяцы Татьяна заметно похудела из-за чего явно большое платье некрасиво висит на стройной фигуре звезды. Но артистку это не смущало. Видимо, в её гардеробе не нашлось лучшего наряда. Но почему звезда не прикупила новую одежду по размеру? Неужели не потянула свободу от футболиста?

Вполне возможно, что разведенная Буланова «избавилась» от Радимова только при помощи денег. Супруги развелись в 2016 году после всплывших измен спортсмена. Но продолжали сожительствовать. Вместе с сыном они втроем делили 5-комнатную квартиру певицы. Поначалу Татьяна радовалась присутствию мужчины в доме. Возможно, она даже хотела возобновить отношения с Владимиром. Но за годы под одной крышей они окончательно рассорились. Экс-супруг раздражал певицу, донимал придирками и мешал личному счастью, съезжать отказывался.

А в начале зимы резко завершил ремонт в своей квартире и переехал. Вполне возможно, уставшая от соседства Буланова заплатила экс-мужу за «свободу». Владимир внезапно доделал ремонт, видимо, на деньги бывшей, наполнил собственный кошелек и уехал. А Татьяна теперь может испытывать нужду. Не исключено, что Радимов запросил слишком большую сумму и звезда оказалась в долгах. Теперь она экономит даже на одежде, а из-за стресса могла сильно похудеть.