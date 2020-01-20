Бес в ребро… Лолита содержит нового 45-летнего «альфонса»?

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Милявская отправилась на отдых с новым поклонником, не дожидаясь развода с мужем.

По инсайдерской информации в Сети, «звезда» была замечена в аэропорту Шереметьево, где пребывала в бизнес-лаунже в компании неизвестного спутника. Судя по описания личности анонимного поклонника утомленной бракоразводными страстями певицы, невольно напрашивается вопрос: умиротворенная и счастливая Лолита содержит нового 45-летнего «альфонса»? Бес в ребро недавно обновленной скальпелем пластического хирурга артистке, попал явно не спроста!

Вокруг развода 56-летней Милявской и младшего ее на 12 лет фитнес-тренера Дмитрия Иванова до сих пор не утихают нешуточные страсти. Причем причину расставания эксцентричной пары установить трудно: безрадостный финал их союза с каждым разом обрастает новыми историями, порой противоречащими друг другу. Одно понятно, что обе стороны были на грани. Чего только стоит признание Милявской, что Дмитрий Иванов на ее же деньги покупал дорогие подарки любовнице, с которой общался через… ее же компьютер!

Очевидно, что такого отношения Лолита терпеть не стала. И изворотливый, но безденежный «гуру фитнеса» был отправлен в отставку. Об этом прямым текстом говорила журналистам сама Милявская, намекая при этом, что уже начинает выстраивать отношения с «новым молодым человеком».

Нетрудно предположить по прошлому опыту, что та спешка, с которой артистка переключилась на нового «обожателя», может свидетельствовать, что к ней доверие втерся очередной «жигало», убедив утомленную Лолиту организовать поездку на заморский курорт, даже не дожидаясь официального решения суда о разводе. Но, судя по отзывам свидетелей отлета новоиспеченной пары, Милявская выглядела довольной и спокойной. И это, похоже, сейчас для нее самое главное.