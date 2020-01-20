Оля, дай взаймы! Бузова-младшая в день рождения сестры мирится с ней ради денег в долг

Сегодня, 15:17

Чтобы «тронуть» Олю Анна выбрала прекрасную дату, но ее мотивы оставляют желать лучшего.

Анна Бузова уже несколько месяцев пытается подобраться к своей сестре Оле. Ссора, произошедшая между ними больше года назад, превратила жизнь Ани в скучную рутину. Лишившись финансовой поддержки успешной сестры, она теперь не может позволить себе практически ничего и видит только работу и дом. Неудивительно, что после «холодной» встречи с Олей на дне рождения отца, Анна решила попробовать еще раз, но на этот раз воспользовалась уже именинами самой ведущей «Дома-2». Для этого Анна не поленилась и сделала для соцсетей умилительный ролик, где трепетно поздравила сестру с праздником и пожелала быть самой счастливой.

Учитывая, в каком плачевном состоянии находится на данный момент финансовое состояние Анны, неудивительно, что девушка пользуется любой возможностью, чтобы возобновить отношения с сестрой. В те времена жизнь Бузовой-младшей была куда ярче – она то и дело летала на отдых на острова, открывала один бизнес за другим, а сейчас все ее начинания постепенно сошли на «нет», потому как успеха не самого популярного салона красоты в Москве, как оказалось, недостаточно, чтобы поддерживать уровень жизни, хотя бы равный Оле Бузовой.

Если сердце певицы все же оттает, то первой просьбой со стороны Ани наверняка будет: «Оля, дай взаймы!». Главное не спугнуть старшую Бузову такой откровенной просьбой «в лоб». Также Анне следует учитывать, что теперь в жизни старшей сестры появился мужчина, потому роль «жилетки для поплакать» Бузова-младшая выполнять уже не сможет. Да и вряд ли сильно обрадуется Манукян, который уже присел на шею влюбленной Оле и кто-то, вроде конкурентки Анны, ему точно не нужен.