Сашка Каскадёр! Петров подрабатывает в Голливуде двойником Ди Каприо

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Появление в наряде Лео со съемок «Выжившего» ответило на все вопросы сразу.

Александр Петров однажды, на свою беду, в интервью Юрию Дудю сказал, что имеет амбиции на «Оскар». После этого за ним намертво зацепилось прозвище «русский Ди Каприо». На протяжении почти двух лет Александра поддразнивали журналисты и он, судя по всему, настолько вжился в роль американского оскароносного актера, что теперь подрабатывает в Голливуде его двойником. Появление Петрова в том же наряде, который герой Ди Каприо носил в драме «Выживший», принесшей Лео заветный «Оскар», более чем наглядно показало, что Саша использует все возможные способы, чтобы приблизиться к кумиру.

Петров уже давно понял, что главную награду в мире актеров в России ему никак не достичь. Отечественные режиссеры используют его только, как «магнит» для денег, но ролей, где он может себя раскрыть, не дают. Именно поэтому Петров, под шумок, решил работать в Голливуде, где его пока не знает никто. Схожесть с Ди Каприо сильно помогла ему на первых порах, и он смог работать, как его двойник на съемках. В опасных дублях последних хитовых картин Леонардо, зрители, вполне вероятно, видели именно Петрова. Интересно, называют ли его приближенные, из тех, кто в курсе за «подработку» актера, «Сашка Каскадёр»?

Как видно по поведению актера, ему совершенно не важны миллионные гонорары на родине в России, потому как амбиции у него явно нацелены на Голливуд. Поддерживает его на этом пути и новая любовница Стася Милославская, которую на размещенном Петровым фото, можно разглядеть на фоне в подобном наряде Ди Каприо. Девушка наверняка надеется, что сможет «примазаться» к славе избранника и также променять Россию на американский кинематограф, но пока ей лучше запастись терпением и ждать, когда у Петрова произойдет «прорыв».