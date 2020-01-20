Дженнифер Энистон впервые беременна! Брэд Питт не смог скрыть своего счастья

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Заметно округлившийся животик актрисы раскрыл её «интересное» положение.

Много лет Дженнифер Энистон и Брэд Питт после своего развода не поддерживали отношений. Однако теперь, похоже, все слухи о воссоединении пары подтвердились, ведь актеры не только пришли на кинопремию вместе, но и буквально светились от счастья. А Дженнифер ещё и «засветила» внушительный животик.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон совсем перестали скрывать свои чувства, ведь актеры не только вместе прошлись по красной дорожке, но ещё и трогательно поддерживали друг друга во время вручения премии Гильдии киноактеров, которая на днях состоялась в Лос-Анджелесе. Более того, у Дженнифер можно увидеть изменившуюся фигуру, округлившийся живот и немного лишнего веса – это указывает на то, что 50-летняя Энистон все-таки впервые беременна и отцом будущего малыша может являться именно Брэд Питт, который на мероприятии не смог скрыть своего счастья.

Более того, даже известный американский продюсер Джон Коэн, известный по проектам «Angry Birds в кино», «Бунт ушастых» и «Гадкий я», также подтвердил подобную версию, когда на личной страничке в социальной сети Twitter опубликовал несколько снимков с церемонии, где можно увидеть как счастливых Питта и Энистон, так и животик Дженнифер.

Похоже, актриса все же решилась на рождения малыша и сделает она это именно ради Брэда, ведь для предыдущего мужа Джастина Теру актриса наотрез отказала в наследнике.