Костя+Вера в реальной жизни или как Волкова из «Ворониных» скрывает от мужа «дружбу» с коллегой

Сегодня, 10:30

День рождения Екатерина вынужденно провела без близкого человека.

За 10 лет «брака» в сериале Воронины Костя и Вера очень сблизились. Они многое пережили на съемках, включая романтические моменты, поцелуи, сцены в постели. Искренние чувства, сияющие глаза, нежные прикосновения и интересное прошлое — сериальная любовь отразилась на чувствах Екатерины и Георгия Дронова. Похоже, Костя+Вера перестали существовать только в сериале — их романтические чувства отразились на реальной жизни. Отношения между коллегами совсем не редкость в киноиндустрии. И похоже, Воронины не стали исключением. Но оба давно «глубоко» семейные люди и не могут выставлять чувства напоказ.

Волкова искренне дорожит последним браком с Евгением Мишиным и тщательно скрывает от мужа «дружбу» с коллегой. Даже на празднование своего Дня рождения звезда не пригласила Георгия Дронова. Хотя на вечеринке собралась почти вся «семья» из сериала. Видимо, Екатерина боялась спровоцировать мужа на ревность. Ведь, учитывая любовный опыт звезды, Евгений может не доверять актрисе.

За плечами у Волковой три несчастливых брака и еще три неудачные попытки построить семью с поклонниками. Очевидно, что Екатерина очень влюбчивая и склонна к изменам. Она привыкла купаться во внимании мужчин и дорожит каждым прикованным взглядом.

Георгий Дронов не мог устоять перед красотой и женственностью коллеги. К тому же, Вера и Костя много времени проводят бок о бок. Не исключено, что «голубки» продолжают миловаться за кадром, а их «семья» покрывает возлюбленных. Осенью Волкова подняла панику из-за слухов о закрытии «Ворониных». Но, учитывая всплывшие намеки на близость с коллегой, можно предположить, что Екатерина боялась оборвать общение с Дроновым. Видимо, их действительно связывают чувства, а не банальное увлечение.