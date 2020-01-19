«Дама из соседнего кустарника» - Варум припозорила Агутина за «измены»

Сегодня, 17:05

Анжелика едко припомнила Леониду о его ошибках.

История непростых отношений Анжелики Варум и Леонида Агутина длится давно, между супругами не раз пробегала черная кошка в виде измен певца, но терпеливая супруга смогла его простить, более того их крепкий брак стал завидным примером. Но ничего не прошло бесследно, о чем намекнула Варум в своей новой публикации в Instagram. Певица опубликовала фото с игуаной и назвала ее «дама из соседнего кустарника», которая «беззастенчиво позировала мужу».

Чтобы не давать официального заявления о семейных проблемах, звезда в шутливой форме намекнула мужу, что ничего не забыто, поэтому расслабляться ему не стоит, ведь в любой момент она может рассказать публике обо всем его «грязном» белье, что может погубить его карьеру артиста. Очевидно, что заинтересована певица совсем не в ящерице, а в возможности «подколоть» мужа, тем самым Варум припозорила Агутина за «измены» публично, что оказалось весьма неожиданным ходом с ее стороны. Видимо, слухи о новом романе мужа и Любы Успенской стали последней каплей в чаше терпения Анжелики и она едко припомнила Леониду о его ошибках.

Возможно, поступила так певица из-за отчаяния, ведь прожив не один десяток лет она всегда старалась угодить супругу, прибегая вплоть до операций по омоложению, чтобы Агутин больше не засматривался на молоденьких девиц. Но даже это не смогло удержать Леонида и тот регулярно появляется в компании с противоположным полом.