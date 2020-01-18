«Залетела» от любовника или почему Алсу разводится с мужем?

Вчера, 22:00

Певица «засветила» округлившийся живот на фоне скандала с Абрамовым.

В последнее время СМИ выходят с заголовками о серьезных ссорах Алсу с Яном Абрамовым. Сообщалось, что пара якобы намерена развестись, а сама певица даже прибегла к алкоголю, чтобы заглушить боль от расставания. Причиной назывался скверный характер мужчины, однако новые подробности меняют ситуацию в корне. Судя по всему, Алсу «залетела» от любовника, а узнавший об этом Ян подал на развод.

Конфликт между супругами начался несколько месяцев назад. Тогда в СМИ сообщалось о наличии у Абрамова любовниц, чем жена справедливо была недовольна. По всей видимости, любвеобильность мужа певице побороть не удалось, и она завела ухажера на стороне. Сделано это было из мести или ложного представления о справедливости – уже не важно. После чего, видимо, последовала незапланированная беременность от тайного поклонника. Если так, то аборт женщина делать не решилась, поэтому не стала скрывать и рассказала Яну все как есть. В свежем посту в Instagram округлившийся живот артистки уже видно невооруженным глазом.

На какое-то время Ян полностью пропал с «радаров» общественности, а недавно появился, шокировав всех своим внешним видом. Мужчина сильно похудел и якобы вдруг «подсел» на здоровый образ жизни и питание. При этом сложно сказать, что у Абрамова были проблемы с лишним весом. Вероятнее всего, изменения во внешности бизнесмена – реакция на новость Алсу. Психологи утверждают, что в обществе действительно есть категория людей, которые могут спокойно изменять, но при этом придут в ужас, будут страдать и мучиться от точно такой же выходки второй половинки.

Таким образом, возможная причина, по которой Алсу разводится с мужем, оказалась более, чем банальной. Если версия окажется правдой, то вряд ли у семьи есть шансы на воссоединение. По крайней мере прежней жизни уже не будет никогда, другими словами, если супруги захотят сохранить брак, то для этого нужно будет выстраивать новые отношения, перешагивая через свои убеждения и принципы.