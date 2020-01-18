«Не надо снимать!» – Дочь Хилькевич «разрыдалась» из-за мамы-блогерши

Вчера, 23:01

Анна так надоела Ариадне своей камерой, что та срывается на крик, едва видит мать рядом.

Семья Анны Хилькевич не упустила шанс под общие каникулы всего шоу-бизнеса уехать в тропический отпуск. Казалось бы, море, солнце, бассейн и отрешённость от бытовых проблем — лучший отдых для актрисы из популярного ситкома «Универ: Новая общага», но, как всегда, не обошлось без влияния социальных сетей, в которых погрязла мама-блошерша.

Даже маленькая дочь Анны не выдерживает такой любви мамы к социальным сетям. Ариадна «разрыдалась», когда Анна в очередной раз схватила телефон для записи сториз, что явно не нормально в реакции девочки.

«Не надо снимать!» — крикнула Ариадна на мать, когда Хилькевич «хвасталась» тем, как дочь купается в бассейне. Видимо, даже девочка понимает, что есть определённое личное пространство, личная жизнь, которую подписчики знать не должны. Хотя вряд ли Анна понимает, что переборщила с обилием социальных сетей в своей жизни, если звезда просыпается порой в шесть утра для того, чтобы поболтать с подписчиками Сети.