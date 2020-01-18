«Растоптана» в прямом эфире - Водонаева объявила «войну» федеральным каналам

Вчера, 22:10

Алена и не догадывается, что при желании ее могут публично «уничтожить» в назидание другим.

Скандально известная Алена Водонаева решила «хайпануть» на теме увеличения материнского капитала в России. В свойственной ей резкой манере блогер опубликовала соответствующий пост, который вызвал большую волну критики. Девушку пригласили на Первый канал, где в мягкой форме объяснили ее неправоту. После чего уже на «России-1» экс-участницу «Дома-2» буквально «разнесли». В ответ на это вместо молчания Водонаева избрала опасный путь, который может закончиться для нее плачевно – объявила «войну» федеральным каналам.

После публикации скандального поста со словами про «быдло», которое начнет рожать ради денег, и низкий уровень жизни, Алену пригласили в передачу «Время покажет». Ведущий Артем Шейнин, который славится резкими выпадами в сторону гостей, не стал «нападать» на девушку, ведь для того, чтобы «поставить» ее на место хватило мнения одного из участника эфира. Всего лишь данные об уменьшении рождаемости во всех странах с увеличением уровня жизни действительно не оставляют «камня на камне» от мнения Водонаевой.

После чего уже в более грубой форме Алену опозорили в эфире «60 минут» на второй кнопке. Гости студии позволили себе даже оскорбления в адрес блогера.

Лезть в тему, в которой ты не знаешь абсолютно ничего и оперируешь лишь поверхностными и порой примитивными аргументами – заведомо плохая идея. Однако Алена решила идти дальше и обвинила федеральные каналы в том, что они якобы не так истолковали ее слова, при этом сама продолжила ту же «песню» про детские сады и школы. Особенно удивляет фраза «не искоренили эту проблему», а что есть хоть одна страна в мире, в которой проблема алкоголизма и тунеядства устранена? Грубо говоря, 100 молодых семей не получат помощь от государства, потому что среди них была одна неблагополучная, выходит так?

Подобная ситуация уже была с Ксенией Собчак. Экс-кандидат в президенты много говорила, при чем в большинстве фразы громкие, но поверхностные, народу до определенной поры нравятся подобные лозунги. После чего она получила приглашение от мастодонта в этой сфере – Владимира Соловьева. Любой человек, способный логически мыслить, видел, как Собчак была «растоптана» в прямом эфире, на целый ряд конкретных вопросов не смога дать внятного ответа, а порой даже противоречила сама себе. Результатом стал смехотворный рейтинг на голосовании, а сама Ксения еще долгое время не могла вернуться в политику, чего окончательно сделать так и не получилось. Разумеется, Соловьев не станет общаться с Водонаевой, но девушку могут легко «наказать» за ее «длинный язык» и менее известные специалисты. После чего Алене можно будет надеяться лишь на подписчиков, слепо идущих за модой винить в своей слабости и несостоятельности кого угодно, кроме себя любимого.