Больше не подкаблучник - Омаров назвал причину развода с Бородиной

Сегодня, 18:10

Курбан и Ксения принялись «соревноваться» в успешности.

О предстоящем разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова уже несколько дней «трубит» пресса. Супруги, по слухам, уже начали делить имущество, а «корень зла» оказался предсказуемым – противоположность характеров. На днях Омаров написал любопытный пост, в котором фактически назвал конкретную причину развода с Бородиной.

Наиболее обсуждаемыми прессой в звездной паре были темы заработка и ролей. Курбана считали слишком податливым и неспособным прокормить семью, мужчине в Сети даже дали прозвище «Зина». Ксению же напротив – чересчур бойкой и деловой. В свежем посту в Instagram Омаров похвастался успехами в творчестве – он стал лучшим автором по версии одного из крупнейших представителей данного сегмента рынка. Одновременно с этим, в сообщении Курбан написал: «Это еще раз доказывает, что только подкаблучник может написать лучшую книгу про отношения». Очевидно, что ставить на себе подобное клеймо ни один мужчина не станет. Это было сделано с пометкой на прошлое, якобы раньше он был таким, но сейчас больше не подкаблучник, поскольку с влиянием Бородиной покончено. Это и есть причина развода.

После чего Курбан еще раз продемонстрировал свою успешность, на этот раз – деловую хватку. В следующем посту он поделился кадрами со встречи с влиятельным бизнесменом.

В это же время Бородина, которая, видимо, не хочет считаться с заявкой на равенство мужа, которую воспринимает как «камень в свой огород», пытается доказать обратное. Метод тот же – демонстрация востребованности и активности. В stories ведущей появились сразу 3 рекламы подряд, ранее подобного за Ксенией не замечалось.

Разумеется, говорить о том, что развод уже состоялся пока рано. Супруги еще могут пойти на встречу друг другу, к тому же у них трое детей. Также нередки случаи, когда муж и жена сходятся уже после подачи заявления на развод, через неделю или две. В этом случае они могут забрать документы до выноса решения судом или обжаловать его решение в установленные сроки.