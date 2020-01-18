Уже давно в разводе - Сергей Пынзарь не смог скрыть любовь к мужчинам

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Это объясняет странные отношения супругов и их жизнь в разных странах.

Брак Сергея и Дарьи Пынзарь уже длительное время вызывает подозрения у общественности. Поведение супругов не совсем соответствует понятию о счастливой семье. Недавно в прессе даже писалось о том, что Сергей искал турецкого любовника для собственной жены. Эти нюансы и его недавняя выходка наводят на мысль: молодые люди уже давно в разводе. Сам же экс-участник «Дома-2» не смог скрыть любовь к мужчинам.

Известно, что Сергей с ранних лет занимался танцами. Будучи еще юношей он так тяготел к балету, что забросил ради него учебу, после чего стал танцором в ночных клубах. Уже тогда, видимо, парень ощущал себя другим. На проекте он удивительно легко сошелся с Дарьей и вскоре женился на ней, судя по всему, предприняв попытку вернуться к традиционным ценностям. Все складывалось вполне удачно, однако в 2018 году бизнес супругов в Турции прогорел и вместо того, чтобы попытаться открыть новое дело, Пынзарь уехал жить в Москву, оставив жену с детьми за границей. Этот момент и можно считать «переломным». Скорее всего, именно тогда Сергей окончательно понял, что не в состоянии побороть свою тягу к мужчинам. Это влечение особенно ярко видно в комментарии под постом Курбана Омарова. Сергей восхитился внешним видом двух мужиков, которые в реальной жизни явно не оценили бы подобного высказывания в свой адрес от представителя своего пола.

Все это говорит о том, что Пынзарь уже в разводе, который случился предположительно в тот самый год, когда супруги разъехались. Афишировать такое расставание нет смысла, ведь оба выигрывают от репутации семьянинов, к тому же видно, что молодые люди остались друзьями. Не исключено, что Сергей, чувствуя вину за уход из семьи, даже предпринял попытку свести Дашу с другим мужчиной, о чем сообщалось в СМИ.