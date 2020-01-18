Выживает из «Дом-2» или как Бородина «спалила» Бузову с её «вшитым» бюстом

Сегодня, 13:06

Неоднозначный юмор и издёвки — Ксюша даже не скрывает зависти к Оле.

Уже который день в сети не утихают разговоры о пластике груди Ольги Бузовой. Не осталась в стороне и Ксения Бородина, которая мало того, что «спалила» певицу с её «вшитым» бюстом, так ещё и публично высмеяла преображение артистки. И это притом, что ранее Оля и Ксюша были близкими подругами! Неужели таким образом Бородина решила попросту «выжить» коллегу из «Дома-2»?

В соцсети Ксюша, опубликовав пост о коррекции бюста, иронично заявила: «Вы меня с кем-то перепутали». Видимо, таким образом ведущая «Дома-2» решила подорвать репутацию коллеги. В последнее время в сети активно обсуждают грядущие увольнения на проекте. Не исключено, что Бородина решила перестраховаться и устранить конкурентку заранее. К тому же, не стоит забывать, что единственным стабильным заработком Ксении является работа на «Доме-2» и, очевидно, потеряв место на телестройке, материальное состояние ведущей рискует пошатнуться, ведь и супруг Бородиной Омаров якобы не отличается финансовой независимостью. Как бы там не было, а даже это не оправдывает публичных издёвок Ксении, в очередной раз подтверждая скверный характер и алчность ведущей.