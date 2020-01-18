Сына обнял - дочь потерял. Мать Тимати переедет с Алисой в США

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На это указывает поведение Симоны и растущая «пропасть» между членами семьи.

Конфликт в семье Тимати продолжает набирать обороты. Судя по всему, рэпер хотел примирения и поэтому собрал всех близких на продолжительных каникулах за границей. Но затея не увенчалась успехом, несмотря на то, что члены семьи находятся в одном месте, все ведут себя так, словно отдыхают на разных планетах. Ситуация усугубляется, и все указывает на то, что мать Тимати перешла к мести сыну за «предательство» и скоро переедет с Алисой в США.

Не секрет, что в последнее время основатель Black Star все больше времени уделяет Анастасии Решетовой и сыну Ратмиру. Одновременно с этим у рэпера имеется серьезный конфликт с Симоной из-за ее властного характера. «Последней каплей» был скандал с пальцем женщины, после которого Тимур понес убытки, о чем сообщалось в СМИ. Судя по всему, идею собрать всех в солнечной стране Юнусова восприняла как предпосылку к извинениям. Но их не последовало, и певец увлекся своим хобби в надежде, что все «рассосется» само собой.

Однако конфликт не только не исчерпал себя, но и, видимо, начал «гореть» с еще пущей силой. Совместных фотографий Симоны с Тимати и Решетовой по-прежнему нет. А в свежем посту Юнусова и вовсе выразила восхищение найденной вещи от прежних жильцов – флагу США.

Очевидно, что это прямой намек рэперу на то, что если он не предпримет конкретных шагов к примирению, то раскол в семье станет уже окончательным. Ситуацию вполне можно описать фразой «сын обнял – дочь потерял», ведь именно Ратмир стал «проводником» между Настей и Тимати, что, в свою очередь, позволило бизнесмену психологически меньше зависеть от матери. Беда в том, что Симона известна своей решительностью, к тому же в этой истории может принимать участие и Алена Шишкова, исполняя роль «серого кардинала». В ее интересах создать ситуацию, в которой из-за раскола Тимати будет выбирать между Симоной и Решетовой, Алисой и Ратмиром. Это игра ва-банк: либо полное примирение, либо окончательный разрыв.