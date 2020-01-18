Происходит какая-то дичь! Трезвая «в сопли» Волочкова выгнала из дома жениха и домработницу

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Балерина заявила, что теперь будет жить с водителем.

Российская балерина Анастасия Волочкова только вчера приехала с Тайланда. И уже успела сделать некоторые трансформации в своем доме. Разгуливая с голыми ногами, Настя трезвая «в сопли», сначала стала поздравлять Игоря Николаева с днем рождения и восхвалять его талант. Язык артистки изрядно заплетался, а тело покачивалось под действием коктейлей. Затем в прямом эфире Instagram у Анастасии стали мелькать разные люди (кто именно снимал выяснить не удалось). Появилась ее домработница Лола, затем ее бывший жених Малик (охранник спа-салона, а ныне ее водитель), затем Денис Сорокин (журналист «Первого канала», который сделал ей предложение руки и сердца). Все пытались успокоить разгневанную Настю.

Девушка не хотела успокаиваться. Она обвинила жениха и домработницу в порочной связи — пока она была в Тайланде, сказала, что они не следили за ее котом Лаки, он якобы из-за них сильно похудел, и выгнала из дома обоих. Затем балерина заявила, что больше никому не доверяет и будет жить со своим водителем Маликом — ее бывшим. Затем в камере появился некий Рустам, как выяснилось муж Лолы, взял ее на руки и унес спать.

Очевидцы прямого эфира написали, что сейчас происходила какая-то дичь. На утро Волочкова закрыла комментарии к своим фото и видео в соцсети и удалила даже безобидные сторис.

Стоит отметить, что именно из-за такой систематической «дичи» у Насти в доме — бывший муж Игорь Вдовин и забрал дочь Аришу жить к себе.

Девочка долгое время скиталась по квартирам своих подруг и родственников. Она признается, что скучает по маме, но жить с ней в одном доме просто не может. Ей стыдно приводить туда друхей, когда мама трезвая «в сопли». Очевидцы отметили, что весь отдых в Тайланде Волочкова провела с разными напитками в руках, не забывая делать шпагаты на камеру в стрингах и без белья.