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Певица, похоже, хочет «выжать» хайп из Алишера до последней капли.

Отношения Алишера Моргенштерна и Клавы Коки будоражат фанатов обеих звезд. На днях у блогера вышел релиз, который, к слову, он написал за неделю. Альбом «Легендарная пыль» набрал сумасшедший ход, насчитывая уже более 10 миллионов прослушиваний менее, чем за сутки. Особняком стоит фит с одним из популярнейших представителей рэп-жанра двухтысячных в России Витей АК.

Вполне возможно, что совместная работа исполнителей вышла не зря. Есть версия, что хитрая Клава Кока скрывает от Моргенштерна роман с Витей АК. Как известно, Виктор и Клава родом из Екатеринбурга, что проясняет некоторые детали в допустимый роман рэпера и певицы. Вероятно, что Клава Кока попросила Витю влиться в доверие Моргенштерна и даже напроситься на фит, чтобы влюбленный по уши 21-летний парень не заподозрил возможные отношения девушки с представителем группы АК-47.

Хитрость девушки, наверняка, может объяснить тот факт, что она хочет максимально пропиариться за счет Молодого Хэфнера. А если она заявит ему о том, что между ними всё кончено, то не сможет больше рассчитывать на совместные работы с сумасшедше популярным блогером. Подтверждает это еще и последняя публикация в ленте Instagram Коки, где она заявляет: «Странно, каких только путей мы не выбираем, чтобы скрыть свои истинные чувства…».

Молодая исполнительница из Екатеринбурга рассчитывает поднять продажи своих треков за счет Моргенштерна, поэтому не упускает шанс подлизаться в своих сторис. Если всё-таки он заподозрит обман и разорвёт иллюзорные отношения с девушкой, то, скорее всего, нам придется ждать фиты Коки с группой АК-47.