Наследство получил — жену «слил» или как Пресняков готовится к разводу с Красновой

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«Хамское» поведение, флирт с подругами — Никита «выживает» Алёну из алчности?

Не успели Никита Пресняков и Алёна Краснова отправиться в отпуск на Бали, как судя по всему, очередная волна неудач нагрянула в семейную жизнь. Мало того, что парочка весьма отдалилась, несмотря на романтическую обстановку, так ещё и поведение Никиты оставляет за собой много спорных вопросов: флирт с подругами жены, «хамское» отношение и регулярные «загулы». Неужели Пресняков-младший и вовсе «выживает» Алёну?

Действительно, отношение парочки давно вышли за рамки семейной идиллии. Не исключено, что теперь солист Multiverse и вовсе готовится к разводу с Красновой. В последнее время в сети всё больше слухов о тяжелом состоянии Аллы Пугачёвой. Вполне вероятно, что, как только Никита получил наследство от звёздной бабушки, то вмиг решился «слить» жену. Очевидно, если Пресняков подаст на развод, то и состояние певца придётся делить поровну, в то время, как, если расстаться изъявит желание Алёна, то у артиста есть шанс «сэкономить», в силу продуманных «махинаций» юристов.

А потому, не удивительно, что Пресняков может намеренно «выживать» возлюбленную из алчности. К тому же, не стоит забывать неоднозначное отношение близких Никиты к Красновой: мало того, что таким образом Пресняков-младший рискует сохранить наследство, так ещё и угодит звёздному семейству.