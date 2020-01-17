Айза выдыхай! Гуф закрутил роман с Яной Шевцовой?

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Рэпер и экс-участница «Дома-2», видимо, уже отдыхают вместе.

В последнее время Гуф все чаще стал попадать в различные скандалы. За некоторые из них рэпер уже не раз публично извинялся, но, несмотря на это, продолжает вести себя довольно вызывающе. Похоже, что причиной такого «резкого» поведения Гуфа стала его связь с Яной Шевцовой.

В данный момент рэпер отдыхает Таиланде. Однако только недавно в сеть попала информация о том, что рэпер гуляет не один, а в компании Яны Шевцовой. Экс-участницу «Дома-2» уже несколько раз замечали с Гуфом, но тогда все списывали на то, что девушка, якобы, является эскортницей. Если эта информация верна, то выходит, что рэпер закрутил роман с Шевцовой, и теперь отдыхает с ней в Таиланде.

Однако, похоже, что Яна не совсем хорошо влияет на Гуфа, ведь фанаты стали подозревать его в употреблении наркотических средств. В Переписке, которую обнародовали инсайдеры, якобы, Шевцова рассказала о том, что она с рэпером употребляла запрещённые вещества. Кажется, это и стало причиной того, что Гуф начал оскорблять депутата, который ранее несколько раз «прижимал» его за наркотики. После этого скандала экс-жена рэпера была доведена до слез, но судя по данной ситуации, ей можно сказать –Айза выдыхай, экс-муж нашел себе новую «девушку».