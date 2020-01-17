Коля знает, но молчит! Басков намекнул на развод Николаева и Проскуряковой

Сегодня, 20:00

Певец, видимо, хочет, чтобы у друга все наладилось.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова уже долгое время живут вместе. Как и в любой семье, жизнь звездной пары, видимо, не является «идеальной» и их посещают скандалы. Похоже, что из-за «конфликтов», отношения Николаева и Проскуряковой стали понемногу рушиться.

В сети не раз говорили, что брак Игоря и Юлии находится на грани. Пробивалась даже информация, что Николаев и Проскурякова разъезжались на некоторое время и «делили» дочку. Позже, вероятно, все наладилось, ведь Игорь и Юлия стали радовать поклонников семейными снимками. Однако, похоже, что окончательного примирения не было, и об этом намекнул Николай Басков в своем поздравлении.

Сегодня Николаев празднует свой день рождения, и многие артисты поспешили его поздравить с этим замечательным днем. Николай пожелал Игорю успехов, а самое главное, артист написал: «Будь абсолютно счастлив». Довольно странно, что Басков употребил данное слово, ведь оно указывает на то, что в данный момент Николаев не «счастлив». Похоже, что пожелания Николая были адресованы именно семье Николаева, которая, по слухам, рушиться.

Выходит, что, Коля знает о «критическом» состоянии брака Игоря и Юлии, но молчит. Кажется, что Басков не хочет, чтобы ситуация выходила за пределы семьи, но сам того не понимая, намекнул на развод Николаева и Проскуряковой. Похоже, что Николай хочет, чтобы его коллега «восстановил» брак, и у него все наладилось.