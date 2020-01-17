Сел на голову, ноги свесил и жвачку жует: Дава за деньги Бузовой оплатил отпуск друзьям

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Манукян в Таиланд на роскошную виллу пригласил товарищей. Оля просто протянула ему кошелек.

Блогер Давид Манукян уже не стесняется открыто жить на деньги своей возлюбленной Ольги Бузовой. При этом звезда «Дома-2» не только приютила бойфренда в совей новой квартире и подарила много брендовых вещей, но также оплатила дорогостоящий отпуск за границей самому Даве, а также двум его близким друзьям.

Ольга Бузова и блогер Дава до недавнего времени проводили романтический отдых в одном из самых дорогих отелей Таиланда, по словам самой певицы. Однако, по всей вероятности, Манукяну стало просто скучно проводить время с возлюбленной и развлекать её своим присутствием, а потому молодой человек долго не думая пригласил ещё из своих друзей. И если сам Дава отдыхает в Таиланде за деньги Бузовой, о чем неоднократно подозревали интернет-пользователи, то именно за счет Оли, похоже, он и оплатил перелет и полноценный отпуск друзьям. Стоит отметить, что подруг самой певицы Дава приглашать не стал.

Напомним, что Ольга не только привезла бойфренда в Таиланд, то также ранее свозила его на горнолыжный французский курорт Куршевель, где подарила блогеру модные брендовые очки от Gucci. Исходя из поведения молодого человека напрашивается только один вывод – Манукян просто сел на голову, ноги свесил и жвачку жует, пока Бузова наконец-то наслаждается присутствием мужчины в своей личной жизни.