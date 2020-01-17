Сегодня, 02:00

Похоже, семья любимчика 90-х «рассыпается» на глазах.

Как известно, с 2007 года законной супругой Юрия является юрист Светлана. Певец был счастлив в браке долгих 13 лет и завел с супругой двоих детей. Что примечательно, в сети который месяц обсуждают алкоголизм солиста «Ласкового мая», ведь мужчина буквально стареет на глазах. Фанаты не раз сообщали, что на концертах мужчина ведет себя неподобающе.

В блоге мужчины совершенно перестали появляться его жена и дети – все пространство занято афишами концерта и личными фото. Не известно, где проживает Светлана с детьми, но, похоже, в жизни отца они больше не появляются. К тому же, в сети не раз сообщали о тирании и вспыльчивом характере музыканта. Получается, что вопреки любви до гроба, жена Шатунова увезла детей от «бухающего» мужа? Эта версия вполне имеет место быть, если учесть, что о местонахождении Светланы и детей Юрия ничего неизвестно.

Стоит сказать, что Шатунов ведет довольно открытую жизнь и постоянно делится с фанатами интересными моментами. Даже во время поздравления Юрия с семейным праздником Рождеством, Светлана с детьми не появились на видео. Похоже, семейная жизнь Шатунова уже давно «дала трещину» - видимо, супруга не смогла больше терпеть поведения солиста «Ласкового мая».